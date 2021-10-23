Chelsea'den gol yağmuru: Norwich City'yi farklı geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası gol yağmuruna sahne oldu. Stamford Bridge'de Norwich City'yi ağırlayan Chelsea, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.
Mason Mount hat-trick yaptı
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ile 90+1. dakikada Mason Mount, 18. dakikada Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada Aarons (KK) attı. Ayrıca Norwich'ten Ben Gibson 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Chelsea puanını 22'ye yükseltti. Norwich City ise 2 puanda kaldı. Gelecek hafta Chelsea deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Norwich ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.
Chelsea-Norwich City maçının özetini ve gollerini izle
#PremierLeague'in 9. haftasında Chelsea rakibi Norwich'i gol yağmuruna tuttu! Maviler mücadeleyi 7-0 gibi ezici bir skorla kazandı. @iddaa #CHENOR #PremierLeague #SSporttaPL pic.twitter.com/OXfIfTtzgT
#PremierLeague'in 9. haftasında Chelsea rakibi Norwich'i gol yağmuruna tuttu! Maviler mücadeleyi 7-0 gibi ezici bir skorla kazandı. @iddaa #CHENOR #PremierLeague #SSporttaPL pic.twitter.com/OXfIfTtzgT— S Sport (@ssporttr) October 23, 2021