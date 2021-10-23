Spor Chelseaden gol yağmuru Norwich Cityyi farklı geçti (ÖZET)
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Chelsea'den gol yağmuru: Norwich City'yi farklı geçti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea sahasında milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımı Norwich City'yi ağırladı. Ozan'ın 90 dakika sahada kaldığı mücadeleyi Chelsea 7-0 kazandı. Chelsea-Norwich City maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig maç özetleri: Chelsea Norwich City 7-0 maç özeti ve golleri izle
Mason Mount'un gol sevinci

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası gol yağmuruna sahne oldu. Stamford Bridge'de Norwich City'yi ağırlayan Chelsea, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Mason Mount hat-trick yaptı

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ile 90+1. dakikada Mason Mount, 18. dakikada Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell ve 62. dakikada Aarons (KK) attı. Ayrıca Norwich'ten Ben Gibson 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 22'ye yükseltti. Norwich City ise 2 puanda kaldı. Gelecek hafta Chelsea deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Norwich ise sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

Chelsea-Norwich City maçının özetini ve gollerini izle

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