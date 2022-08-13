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Kevin De Bruyne'den harika gol: Manchester City sahasında Bournemouth'u farklı geçti

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Kevin De Bruyne attığı muhteşem golle damga vurdu. Manchester City- Bournemouth maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig maç özetleri: Manchester City- Bournemouth maçının özetini izle
Kevin De Bruyne'nin şut anı

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u konuk etti. Karşılaşmayı son şampiyon Manchester City 4-0 kazandı.

İlkay gollerine devam ediyor

Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin De Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı.

Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth ise evinde Arsenal'ı konuk edecek.

Manchester City- Bournemouth maçının özetini izle

Manchester City- Bournemouth maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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