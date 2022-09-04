ÖZET | Manchester United - Arsenal: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United sahasında lider Arsenal'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Arsenal ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Manchester United ise arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Antony ilk maçında golünü attı: Ronaldo ayakta alkışladı

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Antony ve 66 ile 75. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti. Arsenal'ın tek golünü ise 60. dakikada Bukayo Saka attı.

Ev sahibi ekibin Ajax'tan 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony çıktığı ilk maçta, ilk golünü attı. Antony'nin golünü Cristiano Ronaldo ayakta alkışladı.

Antony'nin Manchester United'daki ilk golü

Antony'nin golünü Ronaldo ayakta alkışladı👏pic.twitter.com/4rkgX2Kexa REKLAM September 4, 2022

Arsenal bu sezon ilk defa yenildi

Alınan bu 3 puanla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Arsenal ise evinde Everton'ı konuk edecek.

Ronaldo yine yedek başladı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Arsenal maçına da yedek başladı. Ronaldo, 58. dakikada Antony'nin yerine oyuna dahil oldu.

Manchester United-Arsenal maçının özeti

Manchester United-Arsenal maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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FOTOĞRAF 14 Avrupa’nın 5 büyük ligi olan İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1 ekipleri için 2022-2023 sezonu ilk transfer dönemi dün itibarıyla sona erdi. Geleceği merakla beklenen Kylian Mbappe, takımı Paris Saint-Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yaz transfer döneminde en fazla bonservis ücreti Ajax’tan Antony için ödendi. Manchester United bu transfere 100 milyon euro harcadı. Transferde en dikkat çeken isimler yine forvet bölgesinde oldu. Büyük takımların ilgi odağı olan Erling Haaland, tercihini Premier Lig’den yana kullandı. Manchester City, Norveçli yıldızı 60 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna kattı. FIFA tarafından yılın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan Robert Lewandowski de 45 milyon euroya Barcelona’ya transfer oldu. Senegalli forveti Sadio Mane’yi 32 milyon euro bonservis bedeli ile Bayern’e gönderen Liverpool, geçtiğimiz sezonu Portekiz Ligi’nde gol kralı olarak tamamlayan Darwin Nunez’i renklerine bağladı. Premier Lig’in önde gelen takımların Chelsea, savunma oyuncularından Antonio Rüdiger’i (40 milyon Euro) Real Madrid’e, Andreas Christensen’i de Barcelona’ya satarken, kadrosunu Napoli’den Koulibaly’i 38 milyon Euro’ya alarak güçlendirdi. Londra ekibinde forma giyen Timo Werner ise eski kulübü RB Leipzig ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea transferin son dakikalarında Barcelona forması giyen, Pierre-Emerick Aubameyang’ı 12 milyon euroya renklerine bağladı. Premier Lig’de iddialı bir kadro kuran Arsenal’ın en önemli transferi Gabriel Jesus oldu. Brezilyalı golcü ile 52.20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milan ile 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Franck Kessie, Barcelona’ya imza attı. İspanyol ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemedi. İtalyan devi Juventus, Paul Pogba ve Angel Di Maria’yı bonservis ücreti ödemeden transfer etti. Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Roma, Paolo Dybala ve Andrea Belotti’yi yine aynı şekilde herhangi bir ücret ödemen alırken, Roma’nın en yüksek bonservis ödediği isim 7 milyon euro ile milli futbolcu Zeki Çelik oldu. Avrupa’nın önde gelen bazı kulüpleri de yıldız futbolcularla kiralık olarak anlaşma sağladı. Inter, 8 milyon euroya Romelu Lukaku’yu, Sevilla da Alex Telles’i kiralık olarak transfer etti. Napolili Arkadiusz Milik, Juventus’a kiralanırken, Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi 5 milyon euro kiralık ücretiyle Nottingham Forest’a gitti. Napoli, Tottenham’dan 25 yaşındaki Ndombele’yi kiraladı. 28 milyon euro piyasa değerine sahip Giacomo Raspadori 1 yıllığına kiralık olarak Napoli forması giyecek. Juventus ise kiralık olarak forma giyen Federico Chiesa’nın bonservisi için Fiorentina’ya 40 milyon euro ödedi. Siyah-beyazlıların en yüksek bonservis bedeli ödediği oyuncu (41 milyon euro) Torino’dan Bremer oldu. 2022-2023 sezonu öncesi ilk transfer döneminde futbolculara en fazla bonservis ödeyen lig, 2 milyar 237 milyon 265 bin euro ile İngiltere Premier Lig oldu. Listede ikinci sırada 749.22 milyon Euro ile İtalya Serie A yer alırken, onu 557.95 milyon euro ile Fransa Ligue 1 izledi.<br>İspanya LaLiga ekipleri transfere 505.69 milyon euro harcarken, Almanya Bundesliga’da ise 484.08 milyon euro ödedi. Avrupa'da transfer dönemi sona erdi: İşte en dikkati çeken imzalar Avrupa'nın 5 büyük liginde yaz transfer dönemi sona erdi. Birçok yıldız futbolcu kariyerlerinde yeni sayfalar açtı. Transfer döneminde en yüksek bonservis ödenen oyuncu 100 milyon euro ile Antony oldu. İngiltere Premier Lig'de ise takımlar transfere tam 2 milyar 237 milyon 265 bin euro harcadı. BiP'te paylaş

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