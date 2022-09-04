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ÖZET | Manchester United - Arsenal: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United sahasında Arsenal'ı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Arsenal ligdeki ilk yenilgisini alırken, Manchester United ise 12 puana yükseldi ve Arsenal'ın yenilmezlik apoletini söktü. Ayrıca karşılaşmada ilk defa Manchester United forması giyen Antony, ilk golünü de kaydetti. Antony'nin golünü karşılaşmaya yedek başlayan Cristiano Ronaldo ayakta alkışladı. Manchester United-Arsenal maçının özetini ve Antony'nin attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig Özetleri: Manchester United-Arsenal 3-1 maç özeti
Manchester United'lı futbolcuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United sahasında lider Arsenal'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Arsenal ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Manchester United ise arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Antony ilk maçında golünü attı: Ronaldo ayakta alkışladı

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Antony ve 66 ile 75. dakikalarda Marcus Rashford kaydetti. Arsenal'ın tek golünü ise 60. dakikada Bukayo Saka attı.

Ev sahibi ekibin Ajax'tan 95 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony çıktığı ilk maçta, ilk golünü attı. Antony'nin golünü Cristiano Ronaldo ayakta alkışladı.

Antony'nin Manchester United'daki ilk golü

Arsenal bu sezon ilk defa yenildi

Alınan bu 3 puanla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Arsenal ise evinde Everton'ı konuk edecek.

Ronaldo yine yedek başladı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Arsenal maçına da yedek başladı. Ronaldo, 58. dakikada Antony'nin yerine oyuna dahil oldu.

Manchester United-Arsenal maçının özeti

Manchester United-Arsenal maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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