Premier Lig'de diz çökme eylemi sınırlı şekilde uygulanacak

Hayat

İstanbul'da 'Aedes' paniği: İlaçlama işe yaramıyor

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" diye konuştu.