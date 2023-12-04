Premier Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United'ı konuk etti. Galatasaray 3-1 geriye düştüğü maçta 2 gol bularak 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Goller dakika 11' A. Garnacho, 18' Bruno Fernandes, 29' ve 62' Hakim Ziyech (2), 55' Scott McTominay ve 71' Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Temsilcimiz Galatasaray bu sonuçla puanını 5'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı. Galatasaray - Manchester United maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.