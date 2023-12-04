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Spor

Premier Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor

İngiltere Premier Lig’in 14. haftası tamamlanırken, Arsenal evinde Wolverhampton’ı 2-1’le geçerek liderliğini sürdürdü. Liverpool, konuk ettiği Fulham karşısında geriden gelip 4-3 kazanırken, son şampiyon Manchester City ise sahasında Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. Aston Villa, son dakikalarda Ollie Watkins’in attığı gole 1 puana razı oldu.

13:03 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:05 - 4/12/2023 Pazartesi
IHA
Lider Arsenal'ı Liverpool ve Manchester City takip ediyor.
Lider Arsenal'ı Liverpool ve Manchester City takip ediyor.

İngiltere Premier Lig’in 14. haftası heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Lider Arsenal, evinde Wolverhampton’ı 2-1’lik skorla mağlup ederek, topladığı 33 puanla zirve yarışını önde götürmeye devam etti. Kuzey Londra ekibi, ligin 15. haftasında yarın TSİ 23.15’te Luton Town’a konuk olacak.


Liverpool son dakikalarda geriden gelip kazandı

Liverpool, ligin 14. haftasında sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp’un öğrencileri, son 10 dakikalık bölüme geride girdiği mücadelede, 2 dakikada bulduğu 2 golle birlikte müsabakadan 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Liverpool, Manchester City’nin puan kaybının ardından topladığı 31 puanla 2. sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü.


Alexis Mac Allister Liverpool formasıyla Premier Lig’de ilk golü attı

Sezon başında takıma katılan Alexis Mac Allister, Liverpool formasıyla Premier Lig’de ilk golünü Fulham karşısında buldu. Mücadelenin 38. dakikada ceza sahası dışında şık bir gole imza atan 24 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 6. haftada West Ham karşısında da 1 asisti bulunuyor.



6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından 1 basamak gerileyen City, haftayı 30 puanla 3. sırada tamamladı. Teknik Direktör Ange Postecoglou yönetiminde sezona iyi bir başlangıç Tottenham, 27 puanla 5. sıradaki yerini korudu.




Ollie Watkins Aston Villa’yı sırtlamaya devam ediyor

Teknik Direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 14. haftada deplasmanda Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında Ollie Watkins’in attığı golle 1 puanı hanesine yazdıran Aston Villa, 29 puanla 4. sıradaki yerini korudu.


Aston Villa’nın en önemli hücum silahı olan Ollie Watkins, sezona damga vurmaya devam ediyor. İngiliz golcü, bu sezon Premier Lig’de çıktığı 14 maçta 8 kez gol sevinci yaşarken, 8’de gol pası verdi.










#Premier Lig
#Arsenal
#Manchester City
#Liverpool
#Aston Villa
17 dakika önce
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