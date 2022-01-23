Premier Lig'deki Londra derbisini Chelsea kazandı

Gündem

Motorkuryelerin kar mesaisi: Havaya rağmen işlerine devam ediyorlar

İstanbu'da etkili olan kar yağışına rağmen motokuryeler işlerine devam etti. Motokuryeler siparişlerine acil yazanlara seslenerek, “Motor araba gibi değil. Her tarafta kayıyor, yan yatıyor, düşüyor" dedi.