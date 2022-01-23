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Premier Lig'deki Londra derbisini Chelsea kazandı

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçı Londra derbisine sahne oldu. Chelsea sahasında Tottenham'ı 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

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Haber Merkezi AA
Premier Ligdeki Londra derbisini Chelsea kazandı
Chelsea ligde 4 maç sonra kazandı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Chelsea, Tottenham'ı 2-0 yendi.Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.


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