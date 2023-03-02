PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den 50 milyon bağış

Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." dedi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."