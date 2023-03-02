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Spor

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den 50 milyon bağış

Tüm Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; spor kanallarının ortak canlı yayın gerçekleştirdiği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası gerçekleştirildi. Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi de destek verdi.

00:35 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi

Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Tüm kalbimizle sizin acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." dedi.

Telefonla bağlandı

Nasser Al-Khelaifi, futbol ailesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlenen "Omuz Omuza" yardım kampanyasına telefonla bağlandı.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."

Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.



#PSG
#Nasser Al-Khelaifi
#deprem
#yardım
14 dakika önce
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PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den 50 milyon bağış
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