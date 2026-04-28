PSG-Bayern Münih: 5-4 MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ / ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZET

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG ile Bayern Münih, Paris'te karşı karşıya geldi. Unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı PSG, 5-4 kazandı.

PSG adına Kvaratshelia ve Dembele önemli bir performans sergilerken Bayern'de ise Luis Diaz ve Kane dikkatleri üzerine çekti. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Kvara (2), Dembele (2) ve Neves attı. Bayern'in golleri ise Kane (P), Olise, Upamecano ve Luis Diaz'dan geldi.

PSG-Bayern Münih maçının rövanşı Almanya'da haftaya oynanacak.

PSG-BAYERN MÜNİH MAÇINDA ATILAN TÜM GOLLER;









Kvaratskhelia klasiği! Dev maçta Gürcü yıldız skora denge getirdi!

Joao Neves sürpriz kafa vuruşuyla skoru 2-1 yaptı! Paris geri döndü!

Michael Olise! Bir anda girdi bir anda vurdu! Sıra dışı maçta sahne süper yıldızın! 🤩

Ousmane Dembele, tam köşeye! Düello tam gaz devam ediyor!

Upamecano çıktı Bayern'e umut oldu! Yarı finalde skor 5-3'e geldi! 🤯

Luis Diaz ve Harry Kane! Şahane pas ve şahane bitiriş! 5-4 oldu! 🔥

PSG-Bayern Münih maçında neler oldu?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelenin 17. dakikasında Harry Kane'in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves'in 9 dakika içinde attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Bavyera ekibi, Michael Olise'nin 41. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirirken, ev sahibi ekip 45+5. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltı golüyle devreye 3-2 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ve Dembele'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı: 5-2.

Çabuk toparlanan Bayern Münih, bu kez üst üste 2 golle karşılık veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile fileleri havalandıran konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz ile skoru 5-4'e getirdi.

Kalan bölümde skoru koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre hafızalardan silinmeyecek maçtan 5-4 galip ayrıldı.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı oldu.



