PSG'de Luis Enrique şoku: Hastaneye kaldırıldı

09:316/09/2025, Cumartesi
AA
Luis Enrique ameliyat edilecek.
Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) İspanyol teknik direktörü Luis Enrique'nin geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ​​ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır" denildi.


PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.





