PSG'de Luis Enrique şoku: Hastaneye kaldırıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ​​ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır" denildi.