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Spor

PSG'de yaprak dökümü: Messi'den sonra Ramos

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak.

10:35 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Ramos ve Messi yeni sezonda PSG'de olmayacak.

Ramos ve Messi yeni sezonda PSG'de olmayacak.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak ligdeki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.


Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.


Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.





#PSG
#Sergio Ramos
#Lionel Messi
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