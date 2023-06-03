PSG'de yaprak dökümü: Messi'den sonra Ramos

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak ligdeki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.

Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.