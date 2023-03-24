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Spor

PSG'den transfer hamlesi: Messi'nin yerine gelecek isim belli oldu

Paris Saint-Germain'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Lionel Messi belirsizliği sürerken Fransız ekibin alternatif ismi bulduğu iddia edildi.

18:25 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Rafael Leao, PSG'nin gündeminde

Rafael Leao, PSG'nin gündeminde

Sportif direktör Campos'un önümüzdeki haftalarda üzerinde çalışmayı planladığı isim Rafael Leao.

Calcio Mercato'nun haberine göre, Paris Saint-Germain Messi'nin sezon sonu takımdan ayrılması durumunda boşluğu Rafael Leao ile dolduracak.

"Taraftarın yuhalaması onu düşündürüyor"

Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşü iddiaları güçleniyor. Öte yandan Arjantinli yıldız, Paris ile biten sözleşmesini henüz yenilemedi ve son zamanlarda taraftarların kendisine yaptığı yuhalamalar onu Fransa kariyeriyle ilgili düşündürüyor.

Rafael Leao'nun sözleşmesindeki madde

Rafael Leao'nun Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sözleşmede serbest kalma maddesi var. Sözleşme bedeli ise 150 milyon euro olan oyuncu için başkent ekibi Milan'ın kapısını çalabilir.

Lille'de beraber çalışmışlardı

Paris Saint-Germain'in sportif direkötrü Luis Campos, Lille'de görev yaparken Rafael Leao'yu Sporting Lizbon'dan bedelsiz transfer etmişti. İkilinin yakın ilişkisi sebebiyle Leao'nun paris ekibine transferi oldukça olası görünüyor.

Milan bedelsiz bırakmak istemiyor

Milan sözleşmesi 2024 yazında sona erecek oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemiyor. Bu durumda dev takımların teklifleri değerlendirmeye alınacak.

Leao, Milan formasıyla çıktığı 150 maçta 36 gol ve 31 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon ise çıktığı 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



#Messi
#PSG
#Rafael Leao
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