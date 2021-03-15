Spor PSGli oyuncu Angel Di Maria maçtayken evine hırsız girdi Ailesi rehin alındı
FUTBOL FUTBOL

PSG'li oyuncu Angel Di Maria maçtayken evine hırsız girdi: Ailesi rehin alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın oynandığı sırada PSG'li oyuncu Angel Di Maria'nın evine hırsız girdi ve ailesi rehin alındı. Bu olay üzerine oyundan alınan Di Maria, hızlı bir şekilde stattan ayrılarak eve gitti.

Haber Merkezi AA
Di Maria 2015 yılından bu yana PSG forması giyiyor.
Di Maria 2015 yılından bu yana PSG forması giyiyor.

Ligue 1'in 29. haftasının son karşılaşmasında PSG, küme düşme hattındaki Nantes'ı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanırken, karşılaşmanın oynandığı sırada önemli bir olay yaşandı.

Di Maria'nın ailesi alıkonuldu

RMC Sport'un haberine göre, maçın devam ettiği sırada PSG'li oyuncu Angel Di Maria'nın evine hırsız girdi. Yıldız oyuncunun ailesi de o sıra evdeydi ve hırsızlar tarafından alıkonuldular.

Haberin öğrenilmesinden sonra Sportif Direktör Leonardo ile Teknik Direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme yaşandı. Ardından 62. dakikada Di Maria'ya oyundan alındı ve yaşanılan olay hakkında kendisine bilgi verildi. Stadyumdan hızlı bir şekilde ayrılan Arjantinli oyuncu, eve gitti.

Durumları iyi

Ayrıca Kolombiyalı Gazeteci Camilo Castellanos sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Di Maria'nın evine hırsız girdiğini ve rehin alınan ailenin durumunun iyi olduğunu ve kurtarıldıklarını açıkladı.

  • "Futbol dışı başka şeyler konuştuk"
  • Henüz PSG'den resmi bir açıklama gelmezken, mücadele sonrasında basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mauricio Pochettino, "Bu bir bahane değil ama maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.