PSG'li oyuncu Angel Di Maria maçtayken evine hırsız girdi: Ailesi rehin alındı

Ligue 1'in 29. haftasının son karşılaşmasında PSG, küme düşme hattındaki Nantes'ı konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazanırken, karşılaşmanın oynandığı sırada önemli bir olay yaşandı.

Di Maria'nın ailesi alıkonuldu

RMC Sport'un haberine göre, maçın devam ettiği sırada PSG'li oyuncu Angel Di Maria'nın evine hırsız girdi. Yıldız oyuncunun ailesi de o sıra evdeydi ve hırsızlar tarafından alıkonuldular.

Haberin öğrenilmesinden sonra Sportif Direktör Leonardo ile Teknik Direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme yaşandı. Ardından 62. dakikada Di Maria'ya oyundan alındı ve yaşanılan olay hakkında kendisine bilgi verildi. Stadyumdan hızlı bir şekilde ayrılan Arjantinli oyuncu, eve gitti.

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Durumları iyi

Ayrıca Kolombiyalı Gazeteci Camilo Castellanos sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Di Maria'nın evine hırsız girdiğini ve rehin alınan ailenin durumunun iyi olduğunu ve kurtarıldıklarını açıkladı.

Y confirman desde Francia que Di María fue sustituido de urgencia tras un robo en su domicilio. Afortunadamente lo más importante: su familia está bien luego de ser retenida por los delincuentes. https://t.co/oIWPutwyZt — Camilo Castellanos (@CastellanosCami) March 14, 2021

"Futbol dışı başka şeyler konuştuk"

Henüz PSG'den resmi bir açıklama gelmezken, mücadele sonrasında basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mauricio Pochettino, "Bu bir bahane değil ama maçın ikinci yarısında bir enerji düşüklüğü yaşadık. Maçtan sonra soyunma odasında futbol dışı başka şeyler hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.