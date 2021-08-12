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PSG'li yıldız oyuncu, Lionel Messi transferinden sonra ayrılık kararı aldı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, takımda Kylian Mbappe krizi baş gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSGli yıldız oyuncu, Lionel Messi transferinden sonra ayrılık kararı aldı
Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Messi’nin yeni adresi PSG oldu. Kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Messi'nin transferinin ardından PSG'de, Kylian Mbappe krizinin baş gösterdiği iddia edildi. 22 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı haberlerde yer alırken, Messi'nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe’nin takımdaki geleceğine ilişkin, "O PSG’nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini açıkça söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılmak istiyor

L'Equipe'in haberine göreyse Mbappe, takımdan kesin olarak ayrılmak istiyor. Çıkan haberlerde, Messi ile beraber oynamak istemeyen genç yıldızın bu konudaki kararını yönetime ilettiği kaydedildi.

  • 22 yaşındaki Kylian Mbappe geçtiğimiz sezon attığı 27 golle Ligue 1’in gol kralı olmuştu.

Lionel Messi resmen PSG'de
SPOR
Lionel Messi resmen PSG'de

Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar
SPOR
Lionel Messi'nin PSG'ye transferine dair bilinmeyen detaylar

Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
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