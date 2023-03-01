PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe gönülleri fethetti

"Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimdeki bütün imkanları çocuklara yardım etmek için kullanacağım. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim."