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Spor

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe gönülleri fethetti

Fransa ve PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasının canlı yayınına bağlandı. Başarılı futbolcu, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sebebiyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi ve desteklerini Türk halkıyla paylaştı.

21:22 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kylian Mbappe - PSG

Kylian Mbappe - PSG

Fransa ve PSG'nin dünya yıldızı futbolcusu Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek oldu. Türkiye'deki canlı yayına katılan başarılı oyuncu, "Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Mbappe'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimdeki bütün imkanları çocuklara yardım etmek için kullanacağım. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim."



#Kylian Mbappe
#Fransa
#PSG
14 dakika önce
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PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe gönülleri fethetti
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