PSV-Galatasaray maç yayını arıza nedeniyle durdu

PSV-Galatasaray maç yayını bir süre durdu.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda PSV'nin konuğu oldu.

Maçın yayıncısı TV8'de yaşanan sorun nedeniyle futbolseverler adeta isyan etti.

TV8 yayındaki problemin Hollanda'daki servis sağlayıcısından kaynaklandığını belirtti.

Yayın 2 kez durdu

PSV'nin önde götürdüğü maçta, TV8 yayını iki kez durdu. Yayında yaşanan problem 32. dakika itibariyle düzeltildi.

İllegal bahis tepkisi

Maç yayını tamamen duran TV8 ekranında, "Hollanda kaynaklı arıza nedeniyle yayınımız birazdan devam edecektir" bilgilendirilmesi yapıldı. Karşılaşmayı uzun süre izleyemeyen futbolseverler kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İllegal bahis sitelerinin reklamı neden yapıldı? Neden bu reklamlar kalkınca yayın düzeldi? @acunilicali pic.twitter.com/fMqmEC3Z9h REKLAM July 21, 2021

TV8 açıklama yaptı

Mücadeleyi anlatan Melih Gümüşbıçak maçın ikinci yarısının başında yayında yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı. Gümüşbıçak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

Hollanda'daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8'in buradan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen Hollanda'dan çıkan yayın bu.