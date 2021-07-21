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PSV-Galatasaray maç yayını arıza nedeniyle durdu

PSV - Galatasaray maçını canlı veren TV8 yayını arıza nedeniyle durdu. Maç esnasında sürekli donmalar meydana gelmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolseverler PSV-Galatasaray maçını izlemek için kaçak yayın arayışına girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSV-Galatasaray maç yayını arıza nedeniyle durdu
PSV-Galatasaray maç yayını bir süre durdu.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Galatasaray deplasmanda PSV'nin konuğu oldu.

Maçın yayıncısı TV8'de yaşanan sorun nedeniyle futbolseverler adeta isyan etti.

TV8 yayındaki problemin Hollanda'daki servis sağlayıcısından kaynaklandığını belirtti.

Yayın 2 kez durdu

PSV'nin önde götürdüğü maçta, TV8 yayını iki kez durdu. Yayında yaşanan problem 32. dakika itibariyle düzeltildi.

İllegal bahis tepkisi

Maç yayını tamamen duran TV8 ekranında, "Hollanda kaynaklı arıza nedeniyle yayınımız birazdan devam edecektir" bilgilendirilmesi yapıldı. Karşılaşmayı uzun süre izleyemeyen futbolseverler kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

TV8 açıklama yaptı

Mücadeleyi anlatan Melih Gümüşbıçak maçın ikinci yarısının başında yayında yaşanan sorunla ilgili açıklama yaptı. Gümüşbıçak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

  • Hollanda'daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8'in buradan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen Hollanda'dan çıkan yayın bu.

PSV-Galatasaray maçında yaşanan yayın probleminin neden kaynaklandığı belli oldu.
PSV-Galatasaray maçında yaşanan yayın probleminin neden kaynaklandığı belli oldu.

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