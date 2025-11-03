Puan durumu güncellendi: Süper Lig'de 11. hafta maç sonuçları ve puan durumu tablosu

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta bugün oynanan 3 maçla sona erdi. Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından aldığı 3 puan ile zirve yarışına ortak oldu. İşte Süper Lig 11. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Ligde haftanın kapanış gününde Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçti. Hesap.com Antalyaspor ise ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın Trabzonspor'la golsüz berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Sezonun 11. haftasının sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı şöyle:
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
RAMS Başakşehir-Kocaelispor: 1-0
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: 1-3
Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-3
ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: 0-1
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 0-0
Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-0
Süper Lig Puan Durumu (11. hafta)
Süper Lig 12. hafta maç programı
7 Kasım Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)