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Spor Pyatov "Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor"
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Pyatov: "Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor"

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk "Barış için futbol" temasıyla oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 temsilcimiz lehine sonuçlanırken maçın ardından basın toplantında konuşan Ukrayna ekibinin kaptanı Andriy Pyatov, ülkesindeki savaşın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pyatov: Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor
Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan Barış için futbol temalı özel maç sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Shakhtar Donetsk'in kaptanı Andriy Pyatov, ülkesi Ukrayna'daki savaşın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Deneyimli kaleci, basın toplantısına savaş mağduru 4 yaşındaki kız çocuğu Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Evime dönmek istiyorum" yazılı tişörtle geldi.

"Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor"

  • "55 gündür sığınakta bombalardan kaçan kız çocuğu hakkında konuşmak istiyorum. Adı Alisa, 4 yaşında. 21. yüzyılda Avrupa'da çocuklar bombalardan ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını istiyorum. Rusya ülkemizden gitmeli. Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor. Bu savaş kabul edilemez. Dün uyandığımda Lviv bombalandı ve ölenlerden biri çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz. Çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Milli takım için İskoçya maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı'nın da desteğini alıyoruz. Bu maçlardan toplanan paralar da özellikle çocukları desteklemek için kullanılacak."

Andriy Pyatov, ev sahiplikleri ve verdikleri destekten dolayı Fenerbahçe'ye minnettar olduklarını kaydetti.

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