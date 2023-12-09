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Spor

Quaresma ile Atiba Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla buluştu

Siyah-beyazlıların eski yıldız isimleri Ricardo Quaresma ile geçtiğimiz sezon futbolu bırakan orta saha Atiba Hutchinson, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Futbol Akademi'sinde genç futbolcularla bir araya geldi.

17:25 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:27 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
Ricardo Quaresma - Atiba Hutchinson
Ricardo Quaresma - Atiba Hutchinson

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson, Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla bir araya geldi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile bir süre sohbet eden Atiba ile Quaresma, daha sonra sahada genç futbolcularla buluştu.


Quaresma ile Atiba, büyük ilgiyle karşılaştıkları ziyarette genç oyuncularla deneyimlerini paylaştı ve onlar için forma imzaladı.






#Beşiktaş
#Ricardo Quaresma
#Beşiktaş Futbol Akademisi
38 dakika önce
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