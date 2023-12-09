Quaresma ile Atiba Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla buluştu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile bir süre sohbet eden Atiba ile Quaresma, daha sonra sahada genç futbolcularla buluştu.