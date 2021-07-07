Spor Rachid Ghezzaldan Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına yalanlama
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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına yalanlama

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal, hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rachid Ghezzaldan Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına yalanlama
Transfermarkt verilerine göre Rachid Ghezzal'ın güncel bonservis değeri 12 milyon euro.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak istediği Rachid Ghezzal, hakkında çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Basında yer alan ve Ghezzal'ın babasının, 'Galatasaray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş ile devam edeceğiz' cümlesinin yer aldığı bir görseli paylaşan, Rachid Ghezzal, görselin üzerine 'Yanlış' yazarak, transfer haberlerini yalanladı. Aynı zamanda tecrübeli oyuncu, Instagram profilindeki Beşiktaş yazısını ve kartal emojisini de kaldırdı.

  • Sezonu siyah-beyazlı takımda kiralık olarak geçiren Ghezzal 35 maçta, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

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