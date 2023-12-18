|
Spor

Rade Krunic Fenerbahçe için gün sayıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hem 30 yaşındaki oyuncu hem de Fenerbahçe, bu transferin bitmesi için gün sayıyor. Krunic ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarına hız verdi.

Haber Merkezi
09:52 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 10:17 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Rade Krunic, bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıkarken, 901 dakika süre aldı.
Rade Krunic, bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıkarken, 901 dakika süre aldı.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarışa devam eden Fenerbahçe, bir yandan da ara transfer için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinde bulunduğu Rade Krunic, Fenerbahçe formasını giymek için gün sayıyor.


Fenerbahçe'nin Krunic'e ödeyeceği maaş belli oldu

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği Boşnak futbolcu, sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin, Bosna Hersekli yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.


Krunic İstanbul'dan ev bakıyor

30 yaşındaki oyuncunun Porta Nuova'daki dairesinin kira sözleşmesini geçen hafta bitirdiği ve İstanbul'da ev baktığı da belirtildi.


Milan Krunic için ne kadar bonservis istiyor?

Milan'ın, Krunic için 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Pazarlıklara başlayan Fenerbahçe ise rakamı 3-4 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Krunic de iki kulübün anlaşmasını bekliyor.


Rade Krunic, bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıkarken, 901 dakika süre aldı. 30 yaşındaki Boşnak yıldız, bu sezon henüz gol atma ve asist yapma başarısı gösteremedi.





#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Milan
39 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çalışan emeklinin ikramiye takvimi netleşti! İşte hesaplara geçmesi beklenen tarih...