Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarışa devam eden Fenerbahçe, bir yandan da ara transfer için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin transfer görüşmelerinde bulunduğu Rade Krunic, Fenerbahçe formasını giymek için gün sayıyor.





Fenerbahçe'nin Krunic'e ödeyeceği maaş belli oldu

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin takımdan ayrılmasına onay verdiği Boşnak futbolcu, sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin, Bosna Hersekli yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.





Krunic İstanbul'dan ev bakıyor

30 yaşındaki oyuncunun Porta Nuova'daki dairesinin kira sözleşmesini geçen hafta bitirdiği ve İstanbul'da ev baktığı da belirtildi.





Milan Krunic için ne kadar bonservis istiyor?

Milan'ın, Krunic için 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor. Pazarlıklara başlayan Fenerbahçe ise rakamı 3-4 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Krunic de iki kulübün anlaşmasını bekliyor.





Rade Krunic, bu sezon takımıyla 14 resmi maça çıkarken, 901 dakika süre aldı. 30 yaşındaki Boşnak yıldız, bu sezon henüz gol atma ve asist yapma başarısı gösteremedi.















