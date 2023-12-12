Rade Krunic Fenerbahçe için İstanbul'da ev bakıyor

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda zirveyi hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Milan'ın Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic ile her konuda anlaşmaya vardı. Krunic'in temsilcisiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde sözleşme şartları konusunda anlaşma sağlandı.





30 yaşındaki futbolcu, vatandaşı olan Edin Dzeko'dan İstanbul'daki yaşama dair bilgi ve öneriler alırken, kalacağı ev konusunda da araştırma yapmaya başladığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin 2.5 milyon Euro civarında yıllık ücret karşılığında Krunic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da görüştüğü Bosna Hersekli futbolcuya oyun sisteminde nasıl görev vermeyi planladığını anlattığı belirtildi.





Pazarlıklar başlıyor

Sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, İtalya'ya giderek Milan ile bonservis pazarlığı için masaya oturacak. Fenerbahçe yönetimi, Milan'ın transferde bütçe oluşturmak için satışa çıkardığı Krunic için bonservis pazarlığında eli bu kez oldukça güçlü. Krunic'in de gelmek istemesi nedeniyle, bu transferin 4 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirilmesi planlanıyor.







