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Rafael Benitez'in Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İspanyol teknik adam Rafael Benitez ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik adam, 16 Haziran’da İstanbul’a gelecek ve sarı-lacivertli yönetimle son detayları görüşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafael Benitezin Fenerbahçe için İstanbula geleceği tarih belli oldu
Rafael Benitez şu anda takım çalıştırmıyor.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ünlü İsyanyol teknik adam Rafael Benitez ile prensipte anlaştı. Takımın başına Alman veya Portekizli teknik adam getirmeyi planladığını açıklayan yönetim, sürpriz bir kararla ünlü İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile anlaştı.

16 Haziran'da İstanbul'da

61 yaşındaki çalıştırıcı ve menajerleriyle bir süredir görüşme halinde olan yönetimin, Benitez’i İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. İspanyol çalıştırıcı, 16 Haziran Çarşamba günü menajeri ve danışmanlarıyla birlikte İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli yönetimle son detayları görüşecek.

Son olarak Çin'de görev yaptı

Son olarak Çin Süper Lig ekibi Dalian Yifang’ı çalıştıran ve ocak ayında ayrılan Benitez’in tekrar Avrupa’dan bir takım çalıştırmak istediği ve Fenerbahçe’nin teklifini değerlendirdiği öğrenildi.

Kariyerinde dev kupalar var

Rotasyonu seven oyun yapısıyla tanınan Rafael Benitez’in kariyerinde 13 kupa bulunurken, en büyük başarıları ise bir Şampiyonlar Ligi ve iki UEFA Kupası kazanması oldu. Teknik direktörlüğünün başlarında Extremadura ve Tenerife’yi La Liga’ya taşıyan Benitez, ardından çalıştırdığı Valencia ile 2 kez La Liga şampiyonluğu ve bir kez de UEFA Kupası kazandı ve yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

  • Liverpool ile 2005’de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan tecrübeli çalıştırıcı, 2010’da geldiği Inter’de başarısız olurken, Chelsea ile 2013’de UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. 2013-2015 arası Napoli’yi çalıştıran Benitez, Haziran 2015’de geldiği Real Madrid’den kötü sonuçlar üzerine Ocak 2016’ da gönderildi. 2016- 2019 arasında Newcastle United’ı çalıştıran Benitez son olarak ise Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yigang'da görev yaptı.

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