Rakitic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Rakitic Galatasaray'a mı transfer olacak? Heyecanlandıran paylaşım
Sevilla forması giyen Hırvat yıldız futbolcu Ivan Rakitic'in Galatasaray mesajı sosyal medyayı sallarken, transfer iddialarını da yeniden gündeme getirdi. Peki Rakitic kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Oyuncunun kariyeriyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ivan Rakitic, Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın yaptığı bir paylaşıma, "Cim Bom gol gol gol" diye yorum yazdı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcuya Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrılarda bulundu.
Rakitic'in adını transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.
Rakitic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Futbola Basel'de başlayan Ivan Rakitic, İsviçre ekibi dışında Schalke 04, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda Sevilla'dan Barcelona'ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı Sevilla'ya 1.5 milyon euro bedelle geri döndü. İspanyol ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan Rakitic, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile de 106 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 15 golü bulunuyor.
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