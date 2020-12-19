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Rakitic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Rakitic Galatasaray'a mı transfer olacak? Heyecanlandıran paylaşım

Sevilla forması giyen Hırvat yıldız futbolcu Ivan Rakitic'in Galatasaray mesajı sosyal medyayı sallarken, transfer iddialarını da yeniden gündeme getirdi. Peki Rakitic kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Oyuncunun kariyeriyle ilgili tüm bu detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rakitic'in Transfermakt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Rakitic'in Transfermakt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Ivan Rakitic, Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın yaptığı bir paylaşıma, "Cim Bom gol gol gol" diye yorum yazdı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcuya Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Rakitic'in adını transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

Rakitic'in Arda Turan'ın paylaşımına yaptığı o yorum
Rakitic'in Arda Turan'ın paylaşımına yaptığı o yorum

  • Rakitic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
  • Futbola Basel'de başlayan Ivan Rakitic, İsviçre ekibi dışında Schalke 04, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda Sevilla'dan Barcelona'ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı Sevilla'ya 1.5 milyon euro bedelle geri döndü. İspanyol ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan Rakitic, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile de 106 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 15 golü bulunuyor.

Arda Turan ile Rakitic'in Barcelona'dan yakın dostluğu bulunuyor.
Arda Turan ile Rakitic'in Barcelona'dan yakın dostluğu bulunuyor.

Rakitic'ten Tsubasa golü
Diğer

Rakitic'ten Tsubasa golü

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Tottenham'a konuk oldu. 28. dakikada Rakitic'in attığı harika gol akıllara Tsubasa çizgi filmini getirdi.


Galatasaray'ın transfer hedefinde geleceğin yıldızları var
Galatasaray'ın transfer hedefinde geleceğin yıldızları var

Galatasaray'ın Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacağı biliniyor. Konuyla ilgili olarak gündeme ise sürekli Seri ve Onyekuru geliyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti sürpriz isimleri takıma katmayı planlıyor.Sezon başında orta sahaya istediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı 6 numara bölgesinde kullanmaya başlamış ve ciddi verim almıştı. Terim'in oyuncusunun seviyesini yükseltmesiyle birlikte bu bölgeye onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Eskişehirspor'la sözleşmesi bitecek olan Mehmet Özcan'ı istediği aktarıldı.Galatasaray'da oynamak isteyen Mehmet Özcan'ın transferinin Ocak ayında da çok uygun bir rakam karşılığında sonuçlabileceği öğrenildi.Sarı kırmızılılarda forvet bölgesi için de Bursasporlu Ali Akman'ı adı ön planda. Terim'in yakından takip ettiği oyuncu, yeşil beyazlı ekiple sözleşmesini uzatmadı. Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç yeteneğin Galatasaray'a transfer olabileceği aktarılıyor.Transferin gözdesi Ali Akman'ın hedefini amcası açıkladı

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