Rakitic Galatasaray'a mı transfer olacak? Heyecanlandıran paylaşım

Ivan Rakitic, Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan Arda Turan'ın yaptığı bir paylaşıma, "Cim Bom gol gol gol" diye yorum yazdı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yıldız futbolcuya Galatasaray'a gelmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Rakitic'in adını transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

Rakitic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Futbola Basel'de başlayan Ivan Rakitic, İsviçre ekibi dışında Schalke 04, Sevilla ve Barcelona formaları giydi. Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, 2014-2015 sezonunda Sevilla'dan Barcelona'ya 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Hırvat futbolcu, sezon başında eski takımı Sevilla'ya 1.5 milyon euro bedelle geri döndü. İspanyol ekibiyle bu sezon 18 maça çıkan Rakitic, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile de 106 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 15 golü bulunuyor.

01:13 dk 03 Ekim 2018 Diğer Rakitic'ten Tsubasa golü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Tottenham'a konuk oldu. 28. dakikada Rakitic'in attığı harika gol akıllara Tsubasa çizgi filmini getirdi.