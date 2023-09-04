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Spor

Ramos futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İspanyol yıldız Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği Sevilla'ya transfer oldu.

14:15 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sergio Ramos, Sevilla'daki San Pablo Havaalanı'nda basın mensuplarına poz verdi.

Sergio Ramos, Sevilla'daki San Pablo Havaalanı'nda basın mensuplarına poz verdi.

PSG'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. La Liga ekiplerinden Sevilla, 37 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.


Ramos, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sevilla ile resmi sözleşmeye imzayı atacak.


Avrupa'da transfer dönemi sona erdi ancak İspanya'da kulüplerin, boşta olan oyuncuları belli bir zamana kadar kadrosuna katma hakkı bulunuyor.


18 yıl sonra yeniden

Futbola Sevilla altyapısında başlayan yıldız futbolcu, aradan geçen 18 yılın aranın ardından yeniden İspanyol ekibinin formasını giyecek.


Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetmişti.













#La Liga
#Sevilla
#Sergio Ramos
1 saat önce
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