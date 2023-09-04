Ramos futbola başladığı yere geri döndü

Sergio Ramos, Sevilla'daki San Pablo Havaalanı'nda basın mensuplarına poz verdi.
PSG'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. La Liga ekiplerinden Sevilla, 37 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.
Ramos, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sevilla ile resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Avrupa'da transfer dönemi sona erdi ancak İspanya'da kulüplerin, boşta olan oyuncuları belli bir zamana kadar kadrosuna katma hakkı bulunuyor.
Futbola Sevilla altyapısında başlayan yıldız futbolcu, aradan geçen 18 yılın aranın ardından yeniden İspanyol ekibinin formasını giyecek.
Galatasaray'ın da gündeminde olan Sergio Ramos, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetmişti.