Ramos futbola başladığı yere geri döndü

PSG'den ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu. La Liga ekiplerinden Sevilla, 37 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağladı.

Avrupa'da transfer dönemi sona erdi ancak İspanya'da kulüplerin, boşta olan oyuncuları belli bir zamana kadar kadrosuna katma hakkı bulunuyor.