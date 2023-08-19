RAMS Park'ta dev randevu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk derbi heyecanı bugün Rams Park'ta yaşanacak. Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. 21.45'te oynanacak olan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.





Bu önemli mücadele öncesinde Galatasaray cephesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken, lisansı henüz çıkartılmayan Tete ise kadroda yer almayacak. Bordo-mavili ekipte ise Joaquin Fernandez, Mislav Orsic ve Edin Visca sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.









Evinde 1 yıldır yenilmiyor





Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı. İç sahada son yenilgisini 13 Ağustos 2022'de geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.









Galatasaray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 4 maçta kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.









Bjelica 2'de 2 yapmak istiyor





Trabzonspor, sezonun ilk maçında Antalyaspor'u evinde 1-0 yendi. Bordo-mavili ekibin Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, deplasmanda Galatasaray'ı da yenerek sezona seriyle başlamak istiyor. G.Saray ise ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor'la golsüz beraberlik yaşadı.





Bu arada Karadeniz ekibinin ilk Hırvat çalıştırıcısı olan Bjelica, deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrılırsa 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirmiş olacak. 1998-1999'da Gordon Milne yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda G.Saray'ı 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından bordo-mavili takımın başına geçen yabancı teknik direktörler ise İstanbul'da galibiyet alamadı.

















Derbi kapalı gişe





Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi büyük oldu. Rams Park'ta oynanacak mücadele için satışa çıkan tüm biletler tükendi. Bordo-mavili ekip için ayrılan deplasman tribünündeki tüm koltuklar da satıldı. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Galatasaray. Trabzonspor maçıyla birlikte evindeki sezonun ilk Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.









Gözler Icardi'de





Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Ljubljana rövanşında bu sezonki ilk golünü atan Icardi, Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, bütün hücum planlarını Icardi'ye göre yaptı. Arjantinli forvete Kerem ve Mertens destek verecek. Gecen sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 derbinin hepsinde ağları havalandıran Icardi; Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3 ve Trabzonspor'a 1 gol atmıştı.













GALATASARAY-TRABZONSPOR

STAT: Rams Park

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 21.45

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Mertens, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Densvvil, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Teklic, Trezeguet, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica











