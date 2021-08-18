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Randers-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Peki Galatasaray'ın Randers ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Randers'ın sahasında oynanacak maç öncesinde Galatasaraylı futbolcu Marcao kadroda olacak mı? Randers-Galatasaray maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Randers-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Randers-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Danimarka'nın Randers takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Peki futbolseverler Randers-Galatasaray maçını hangi kanalda izleyecek? Randers-Galatasaray maçı şifreli mi yoksa şifresiz mi ekranlara gelecek? Randers-Galatasaray maçına dair tüm gelişmeler haberimizde.

Randers-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Randers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması Star TV'den yayınlanacak. Futbolseverler Randers-Galatasaray maçını şifresiz olarak Star TV ekranlarında izleyebilecek.

Marcao, Randers maçında oynayacak mı?

  • Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk sallayan Marcao, kadro dışı olması sebebiyle Randers maçında forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda Marcao'nun yerine yaz transfer dönemi başında alınan Alpaslan Öztürk forma giyecek.

Galatasaray Randers'a elenirse ne olacak?

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Randers'a elenmesi halinde Avrupa'daki ilerleyişine UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'ne direkt grup aşamasından dahil olacak.

Galatasaray'ın rakibi Randers nasıl bir takım?

-1898 yılında Randers Freja adıyla kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü.

-1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp birleşerek Randers FC ismini aldı.

-Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

-Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor.

-2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor.

-Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı.

-Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda.

-Toplam takım değeri ise 9.85 milyon euro.

-2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz 2-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle turu geçti

Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

  • Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Babel, Kerem, Diagne.

Randers-Galatasaray maçının canlı anlatımını ve istatistiklerini 19 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de bu sayfadan takip edebilirsiniz;

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