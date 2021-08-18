Randers-Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Peki Galatasaray'ın Randers ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Randers'ın sahasında oynanacak maç öncesinde Galatasaraylı futbolcu Marcao kadroda olacak mı? Randers-Galatasaray maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 00:19 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 00:24 Yeni Şafak