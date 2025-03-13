RANGERS - FENERBAHÇE CANLI İZLE

3-1'lik yenilginin rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Rangers'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rangers-Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu müsabakayı Norveçli hakem Eskas yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı skorla galip ayrılması gerekiyor.
Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Diego Carlos karşılaşmada forma giyemeyecek. Saint-Maximin ise teknik ekip kararıyla kafilede yer almadı.