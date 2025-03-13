Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
CANLI | Rangers - Fenerbahçe

CANLI | Rangers - Fenerbahçe

19:0813/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe zoru başarmak istiyor.
Fenerbahçe zoru başarmak istiyor.

3-1'lik yenilginin rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Rangers'a konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rangers-Fenerbahçe maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.


Ibrox Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Zorlu müsabakayı Norveçli hakem Eskas yönetecek.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı skorla galip ayrılması gerekiyor.


Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.


Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Diego Carlos karşılaşmada forma giyemeyecek. Saint-Maximin ise teknik ekip kararıyla kafilede yer almadı.


RANGERS - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:
Rangers:
Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan Yılmaz, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
Fenerbahçe:
İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko.

RANGERS - FENERBAHÇE CANLI SKOR

RANGERS - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Rangers - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI

#Fenerbahçe
#Rangers
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
14 Mart Tıp Bayramı mesajları: Tıp Bayramı nedir, ilk kez hangi tarihte kutlandı?