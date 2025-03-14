Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında İskoç ekibi Rangers'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler ilk maçtan 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.





Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalarda da skor değişmedi ve eşleşmenin galibini penaltı atışları belirledi.





Sarı-lacivertliler, Rangers'a penaltılar sonucunda 3-2 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.

Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı üzüntü.

Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi. Çeyrek finale yükselen Rangers'ın rakibi Athletic Bilbao oldu.





Maçtan önemli dakikalar:

13' Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

15' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta James Tavernier ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Mohamed Diomande kafa vuruşunu yaptı ancak bu top kalecimiz İrfan Can Eğribayat için oldukça kolay oldu.

19' Talisca, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyona yoğun itiraz etti. Ardından, Fenerbahçe yedek kulübesine de bir sarı kart çıktı.

Anderson Talisca'nın hakeme itiraz ettiği an.

25' Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

36' Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.

45' Sol kanattan gelişen atağımızda Kostic ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Sebastian Szymanski harika bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

📹 Szymanski, ilk yarının son anlarında Fenerbahçe’yi öne geçirdi!



pic.twitter.com/1DLxsvlwDJ — SPOR (@yenisafakspor) March 13, 2025

İKİNCİ YARI

55' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda James Tavernier ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderdi. Gelen topa yükselen John Souttar kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

66' Sol kanattan gelişen atağımızda Filip Kostic ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Talisca kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen sağ tarafından dışarı gitti.

📸 Anderson Talisca vurdu, top direğin dibinden dışarı çıktı...pic.twitter.com/tqDx7FDXYW — SPOR (@yenisafakspor) March 13, 2025

73' Sağ kanatta rakibini geçerek ceza sahasına giren Mert Müldür son çizgiye inerek pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Sebastian Szymanski tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

📹 Szymanski attı, Fenerbahçe geri döndü!



Haydi çocuklar! pic.twitter.com/B9JPYRQUMS — SPOR (@yenisafakspor) March 13, 2025

82' Dusan Tadic'in pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Sebastian Szymanski doğrudan kaleyi düşündü ancak top kalenin üzerinden dışarı gitti.

90' Edin Dzeko'nun pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Youssef En-Nesyri vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ üst tarafından dışarı gitti.

Maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı ve uzatmalara gitti.

100' Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny sol ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat sol üst köşeye uzanarak harika bir kurtarış yaptı.

İrfan Can Eğribayat, Cerny'nin şutunu harika çıkardı! pic.twitter.com/AaAs7LJpPi — TRT Spor (@trtspor) March 13, 2025

109' Ceza yayı sol tarafından kullanılan serbest vuruşta James Tavernier doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kalecimiz İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

116' Topla birlikte ceza yayı sol tarafına sokulan Yusuf Akçiçek yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Jack Butland sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Penaltılara giden karşılaşmayı Rangers 3-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.









RANGERS - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Rangers - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maç sonu Fenerbahçe'nin paylaşımı:

Sonuna kadar savaştık, olmadı. Her şey için teşekkürler çocuklar. pic.twitter.com/eLs6T0veoz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 13, 2025





Çeyrek final eşleşmeleri

Maçların 10 ve 17 Nisan'da oynanacağı çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya)

Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya)

Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere)





Maçtan notlar:

İsmail ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu. Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.





Mert Müldür tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, müsabakayı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı. Maçın 85. dakikasında sakatlık geçiren Mert, 87. dakikada kendini yere bıraktı. Mücadeleye devam edemeyen 25 yaşındaki oyuncu, 88. dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.





Szymanski'nin Avrupa Ligi'ndeki ilk golleri tura yetmedi

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk gollerini attı. Bu sezon Süper Lig'de 2 golü bulunan Szymanski, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da 1 kez gol sevinci yaşamıştı.





Christopher Potter anıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki İskoç taraftar Christopher Potter, Rangers - Fenerbahçe mücadelesinde unutulmadı. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikası geçerken Ibrox Stadyumu'nda tüm taraftarlar 1 dakika alkışlarla Christopher Potter'ı andı.













UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI



