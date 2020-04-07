Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.
Bu ertelemenin gönüllü olarak ve diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edilebilmesi için yapıldığı belirtildi.
- Açıklamada, maaş ertelenmesini gönüllü olarak kabul eden teknik ekip, oyuncu ve üst düzey çalışanlara teşekkür edildi.
🤝 Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde yaklaşık yüzde 17 indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı.https://t.co/p3jIk3f75Q
🤝 Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde yaklaşık yüzde 17 indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı.https://t.co/p3jIk3f75Q— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020
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