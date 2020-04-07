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Rangers'ta Gerrard ve oyuncuların maaşı 3 ay ertelendi

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard, antrenörler, oyuncular ve üst düzey yöneticilerin maaşları 3 ay ödenmeyecek.

Haber Merkezi AA
Steven Gerrard 2018 yılından bu yana Rangers'ın başında.

Steven Gerrard 2018 yılından bu yana Rangers'ın başında.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik ekip, oyuncular ile üst düzey yöneticilerin maaşlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.

Bu ertelemenin gönüllü olarak ve diğer kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmeye devam edilebilmesi için yapıldığı belirtildi.

  • Açıklamada, maaş ertelenmesini gönüllü olarak kabul eden teknik ekip, oyuncu ve üst düzey çalışanlara teşekkür edildi.

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