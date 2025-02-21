Rangers'tan Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Hiç kimseden korkmuyoruz'

Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir takım olduğunu belirten Clement, "Çok iyi bir teknik direktörleri var. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi. Ayrıca geçmişte Strasbourg'da oynayan Djiku da çok iyi bir futbolcu. Osayi-Samuel de uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe gerçekten iyi takım. Fas'ın çok iyi bir santrforuna karşı oynamak da enteresan olacak. Bizim gibi onların da tutkulu bir taraftar topluluğu var. Heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.