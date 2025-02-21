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Rangers'tan Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Hiç kimseden korkmuyoruz'

Rangers'tan Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Hiç kimseden korkmuyoruz'

19:5321/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement
Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İskoçya ekibi Rangers'ta teknik direktör Philippe Clement, sarı-lacivertlilerin çok iyi takım olduğunu ve heyecanlı maçlar oynayacaklarını düşündüğünü söyledi.

Belçikalı teknik adam, İskoçya Premiership'te yarın St. Mirren ile yapacakları karşılaşmadan önce düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe eşleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


'Enteresan olacak'

Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir takım olduğunu belirten Clement, "Çok iyi bir teknik direktörleri var. Birçok oyuncusunu tanıyorum. Dzeko, Kostic, Amrabat ve Fred gibi. Ayrıca geçmişte Strasbourg'da oynayan Djiku da çok iyi bir futbolcu. Osayi-Samuel de uzun zamandır Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe gerçekten iyi takım. Fas'ın çok iyi bir santrforuna karşı oynamak da enteresan olacak. Bizim gibi onların da tutkulu bir taraftar topluluğu var. Heyecanlı maçlar olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Raskin: "Hiç kimseden korkmuyoruz"

Rangers'ın Belçikalı futbolcusu Nicolas Raskin de Fenerbahçe'nin "üst düzey takım" olduğunu vurguladı. Sarı-lacivertlilerle heyecan verici maçlar yapacaklarını düşündüğünü aktaran Raskin, şu değerlendirmeyi yaptı:


"Fenerbahçe, kadrosunda yer alan bazı oyuncularla üst düzey bir ekip. Jose Mourinho'nun takımlarının Avrupa'da başarılı olduğunu hatırlıyorum. Bu yüzden ilginç maçlar olacak. Her zaman inancımız var. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hiç kimseden korkmuyoruz. Maç maç düşüneceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Türkiye'deki ilk müsabaka zor olacak. İyi şeyler ortaya koyup avantajlı sonuç alarak İskoçya'ya dönmek istiyoruz."





#Fenerbahçe
#Rangers
#UEFA Avrupa Ligi

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