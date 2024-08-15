Rapid Wien - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile mücadele edecek
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile Trabzonspor, Avusturya'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı temsilcimiz 1-0 kaybetmişti. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Rapid Wien
: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller.
Trabzonspor
: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş
#Rapid Wien
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3 saat önce