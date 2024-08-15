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Spor

Rapid Wien - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Rapid Wien ile karşılaşıyor. Rapid Wien-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi
16:48 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:00 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile mücadele edecek
Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile mücadele edecek

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien ile Trabzonspor, Avusturya'da karşı karşıya geliyor. İlk maçı temsilcimiz 1-0 kaybetmişti. Saat 19.00'da başlayan mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.


İlk 11'ler
Rapid Wien
: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller.
Trabzonspor
: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş


#Rapid Wien
#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
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