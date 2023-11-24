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Spor

Rashford Galatasaray maçında yok

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, kart cezası nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray karşısında görev alamayacak.

21:29 - 24/11/2023 Cuma
AA
Marcus Rashford

Marcus Rashford

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford, kart cezası nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray karşısında görev alamayacak.


Manchester United'ın deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a 4-3 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçının 42. dakikasında rakibine yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören Rashford'ın cezası belli oldu.


UEFA'nın bir maç men cezası verdiği İngiliz oyuncu, Manchester United'ın Galatasaray'a 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta konuk olacağı 5. hafta mücadelesinde, forma giyemeyecek.


Grupta, 12 puanla son 16 turuna lider çıkmayı garantileyen Bayern Münih'i, 4'er puanlı takımlardan averaj farkıyla Kopenhag ikinci, Galatasaray üçüncü, 3 puanlı Manchester United ise 4. sıradan takip ediyor.






#Manchester United
#Marcus Rashford
#Galatasaray
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