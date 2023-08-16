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Spor

Rayyan Baniya Trabzonspor'da

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

15:34 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rayyan Baniya

Rayyan Baniya

Trabzonspor Teknik direktörü Nenad Bjelica’nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.


Trabzonspor'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Yunan forvet Taxiarchis Fountas'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığı açıkladı.


Trabzonspor'un KAP açıklaması

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"


Taxiarchis Fountas, geçtiğimiz sezonu MLS ekiplerinden DC United'da toplamda 17 maça çıkıp 6 gollük katkı sağladı.


Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.




#Trabzonspor
#Rayyan Baniya
#transfer
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