Trabzonspor 2 transferi KAP'a bildirdi: Fountas ve Baniya

Bordo-mavili takımda transferde sıcak saatler yaşanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın forvet ve stoper isteği üzerine Trabzonspor, iki ismi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını duyurdu.





Trabzonspor Teknik direktörü Nenad Bjelica’nın savunmadaki sakatlıklar nedeniyle talep ettiği stoper oyuncu konusunda da Türk asıllı İtalyan savunmacı Rayyan Baniya'nın transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı.





Rayyan Baniya KAP açıklaması

"Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"





Baniyya, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla toplamda 29 maça çıkıp 2 gollük katkı sağladı.





Bordo-mavililer, Yunan forvet Taxiarchis Fountas'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını duyurdu.





Taxiarchis Fountas KAP açıklaması

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"





Taxiarchis Fountas, geçtiğimiz sezonu MLS ekiplerinden DC United'da toplamda 17 maça çıkıp 6 gollük katkı sağladı.





Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.







