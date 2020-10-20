UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

RB Leipzig-Başakşehir (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nun ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
RB Leipzig-Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RB Leipzig-Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nun ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

  • Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli.
  • RB Leipzig: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.

RB Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Leipzig-Başakşehir maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Redd Bull Arena'da oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero, Angel Rodriguez yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.
Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Lebron: Yüzüklerin Efendisi
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.