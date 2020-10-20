RB Leipzig-Başakşehir (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nun ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İlk 11'ler
- Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli.
- RB Leipzig: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen.
RB Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Leipzig-Başakşehir maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Redd Bull Arena'da oynanacak olan mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero, Angel Rodriguez yapacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.
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