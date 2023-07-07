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Spor

Real Madrid Arda Güler için imza töreni düzenledi

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler için resmi imza töreni düzenledi. Genç oyuncunun imza töreninde duygusal anlar yaşandı.

13:22 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

Arda Güler, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in, Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler ve 18 yaşındaki futbolcunun ailesi katıldı. Kendisini 6 yıllığına İspanyol ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Arda, yaptığı açıklamada, “Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Perez: "Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz"

Real Madrid Başkanı Florentina Perez ise Arda’nın transferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bugün, Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid’e hoş geldin Arda Güler. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Arda’yı dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evine hoş geldin, Real Madrid’e hoş geldin Arda” ifadelerini kullandı.

Arda Güler, Real Madrid’de 24 numaralı formayı giyecek.


#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
35 dakika önce
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