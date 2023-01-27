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Spor

ÖZET | Real Madrid-Atletico Madrid: 3-1

İspanya Kral Kupası'ndaki derbi maçta Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Real Madrid-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

09:20 . 27/01/2023 Cuma
AA
Benzama'nın gol sevinci

Benzama'nın gol sevinci

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında, Real Madrid ile Atletico Madrid takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.


Real Madrid-Atletico Madrid maçı uzatmalara gitti

Ev sahibi Real Madrid, Atletico Madrid'den Morata'nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi. Atletico Madrid, Savic'in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid, Benzema'nın 104 ve Vinicius'un 120+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.


Diğer eşleşmede ise Valencia'yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı.


Real Madrid-Atletico Madrid maç özeti


#Atletico Madrid
#FUTBOL
#İspanya Kral Kupası
#Real Madrid
2 saat önce
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ÖZET | Real Madrid-Atletico Madrid: 3-1
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