İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında, Real Madrid ile Atletico Madrid takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid, çeyrek finalde karşılaştı.