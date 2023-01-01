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Spor
ÖZET | Real Madrid-Barcelona: 1-3
İspanya Süper Kupa mücadelesinde Barcelona, Real Madrid’i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan ekibiyle ilk kupasını kazanmış oldu. Real Madrid-Barcelona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:02 . 16/01/2023 Pazartesi
DHA
Barcelonalı futbolcuların sevinçleri

Barcelonalı futbolcuların sevinçleri

Suudi Arabistan’da King Fahd International Stadyumu’nda Barcelona ile Real Madrid, İspanya Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 3-1 kazandı ve İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu. Barcelona mücadeleye; Ter Stegen - Araujo, Kounde, Christensen, Balde, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Gavi, Lewandowski ilk 11’iyle çıkarken, Real Madrid’in 11’i ise Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Kross, Modric, Camavinga, Valverde, Vinicius Jr ve Benzema'dan oluştu.


Barcelona rahat kazandı

İspanyol hakem Ricardo De Burgos’un düdük çaldığı karşılaşmada Barcelona, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 34’üncü dakikada Gavi, 45’inci dakikada Lewandowski ve 69’uncu dakikada Pedri atarken, Real Madrid'in tek sayısı ise 90+3'te Benzema'dan geldi.


Xavi ilk kupasını kazandı

İspanya Süper Kupa'da Barcelona, Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Barcelona bu sonucun ardından İspanya Süper Kupa'yı 14’üncü kez müzesine götürdü. Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, takımıyla teknik direktör olarak ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi.


Real Madrid-Barcelona maç özeti




#Barcelona
#Real Madrid
#Süper Kupa
2 saat önce
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ÖZET | Real Madrid-Barcelona: 1-3
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