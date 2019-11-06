Real Madrid-Galatasaray: 6-0

UEFA ŞAmpiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Real Madrid sahasında Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Galatasaray bu skorla Devler Ligi'ne de veda etmiş oldu.

Karşılaşmada Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 4. ve 7. ve 90+3'te de dakikalarda Rodrygo, 14. dakikada penaltıdan Sergio Ramos, 45. ve 80. dakikalarda Karim Benzema kaydetti.

Real Madrid bu sonuçla 7 puana yükselirken Galatasaray ise bir puanda kaldı.

4. dakikada Real Madrid 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Rodrygo, defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

6. dakikada ceza sahası dışından Kroos'un yerden sert şutunda, kaleci Muslera yatarak topu kurtardı.

7. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Yine sarı-kırmızılı defansın hatasında sol kanatta topla buluşan Marcelo'nun ortasında Rodrygo, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Real Madrid, Galatasaray kalesine gerçekleştirdiği 3 atakta 2 gol buldu.

12. dakikada ceza sahasında Nzonzi'nin Kroos'a yaptığı müdahale sonrasında maçın Alman hakemi Felix Zwayer, VAR'a başvurdu. VAR'a bakan hakem, Nzonzi'ye sarı kart göstererek penaltıya karar verdi. 14'üncü dakikada Sergio Ramos'un kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 3-0

15. dakikada Galatasaray'ın geliştirdiği ilk atakta, kaleye 25 metre kadar uzaklıktan Lemina'nın şutunda, kaleci Courtois topu kornere gönderdi.

34. dakikada sol kanattan gelişen Real Madrid atağında, Rodrygo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Benzema'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

39. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı serbest atışta Casemiro kafa vuruşu ile topu ağlara gönderse de pozisyon ofsayt olduğu için hakem golü vermedi.

42. dakikada Real Madrid'de sakatlanan Marcelo oyundan alındı, yerine Mendy girdi.

45. dakikada Real Madrid, skoru 4-0'a taşıdı. Sarı-kırmızılı futbolcuların sol kanatta ceza sahasına yakın bölgede top kaybını iyi değerlendiren Rodrygo'nun yerden ortasında Benzema, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

80. Dakikada Real Madrid, Karim Benzema'nın attığı golle skoru 5-0'a getirdi.

90+3. dakiakda Rodrygo yaptığı hat-trick ile maçın skorunu tayin etti. 6-0