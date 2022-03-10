Real Madrid'den PSG karşısında muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını konuk etti. PSG'nin 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında öne geçen taraf yine Fransız ekibi oldu. Kylian Mbappe'nin 39'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0'lık skoru yakalayan PSG, soyunma odasına da bu skorla önde gitti.

İkinci yarıda geri dönüş

İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, 61'inci dakikada kaleci Donnarumma'nın büyük hatasında Karim Benzema ile skoru eşitledi. Ataklarını sıklaştıran ve baskıyı artıran Real Madrid, 76'ncı dakikada Benzema ile öne geçti: 2-1. Bu golün santrası yapılır yapılmaz topu tekrar kazanan Real Madrid, bir kez daha Benzema'nın sahneye çıkmasıyla birlikte turu getiren skoru elde etti: 3-1.

REKLAM

Yıldızlar topluluğu PSG'ye karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Real Madrid, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Karim Benzema takımını çeyrek finale taşıdı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, hat-trick yaparak takımını bir üst tura taşıyan isimlerin başında yer aldı. 61, 76 ve 78'inci dakikalarda rakip ağları sarsan Benzema, olağanüstü bir performansa imza atarak takımını çeyrek finale taşıdı.

Messi erken veda etti

Sezon başında PSG'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne bir kez daha erken veda etti. Son olarak 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile şampiyonluğa ulaşan Arjantinli yıldız, Barcelona forması ile 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'de çeyrek finalde, 2018-2019'da yarı finalde, 2019-2020'de çeyrek finalde ve 2020-2021'de son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.