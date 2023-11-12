Real Madrid sağlık heyeti Arda Güler'in futbol kariyerini riske mi attı?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de sürekli sakatlanması ve forma giyememesi eleştirilere neden oldu. Genç yeteneğin sakatlığı sonrasında tedavisinin doğru planlanamadığı iddia edildi. Real Madrid sağlık kurulundan Niko Mihic'in görevden alınması da iddiaların basında daha çok yer almasına neden oldu.

Kulislerde Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu süreçte doğru idman programında çalıştırılmadığı konuşuluyor. Sakatlanma riski yüksek bir oyuncu olan Arda'nın Fenerbahçe döneminde de üst üste sıkıntıları olmuştu. Madrid sağlık heyetinin bu konuda zaafiyet göstermiş olması kesin gibi. Arda'nın sakatlığı sonrasında ise ameliyat olması gerektiği ancak ameliyat seçeneği yerine başka bir tedavi yöntemi seçilmesi işleri iyice karmaşık hale getirdi. Bellingham'ın da son süreçte yaşamış olduğu sakatlık ve tedavi sürecinin kulüp içerisinde tartışma çıkardığı aktarılıyor.

Peki sakatlıklar neden gerçekleşiyor ve nasıl engellenir? Psikolojik Performans Antrenörü Yaşar Çevikel, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

"Altyapılardaki futbolcularımızın hangi sahalarda idman yaptığını bilmiyoruz. Bunun gerçekten araştırılması gerekiyor. Böyle bir dezavantajımız var. İkincisi altyapılardaki idman şekilleri. Hangi adale grubu hangi yaşta, ne şekilde çalıştırılması gerekiyor. Biz çok yetenekli bir oyuncuyu en üst seviyeye çıkardığımızda sakatlanma parametlerini biraz kenara atıyoruz"