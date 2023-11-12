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Spor

Real Madrid sağlık heyeti Arda Güler'in futbol kariyerini riske mi attı?

Türk futbolunun son yıllarda dünya futboluna sunduğu en önemli yeteneklerinden biri olan Arda Güler, Real Madrid formasını giyemiyor. Bunun sebebi ise sakatlığı. Genç oyuncunun Madrid'de sürekli sakatlanmasının perde arkasında sağlık heyetinin yanlış tedavi yöntemi olduğu iddia ediliyor. Real Madrid sağlık heyetinin başındaki isimlerden Niko Mihic'in görevden alınması da bu iddiaları güçlendirdi. Peki sakatlıklar nasıl önlenmeli, neler yapılmalı? Psikolojik Performans Antrenörü Yaşar Çevikel, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

19:05 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 19:48 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arda Güler - Real Madrid

Arda Güler - Real Madrid

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'de sürekli sakatlanması ve forma giyememesi eleştirilere neden oldu. Genç yeteneğin sakatlığı sonrasında tedavisinin doğru planlanamadığı iddia edildi. Real Madrid sağlık kurulundan Niko Mihic'in görevden alınması da iddiaların basında daha çok yer almasına neden oldu.

Kulislerde Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu süreçte doğru idman programında çalıştırılmadığı konuşuluyor. Sakatlanma riski yüksek bir oyuncu olan Arda'nın Fenerbahçe döneminde de üst üste sıkıntıları olmuştu. Madrid sağlık heyetinin bu konuda zaafiyet göstermiş olması kesin gibi. Arda'nın sakatlığı sonrasında ise ameliyat olması gerektiği ancak ameliyat seçeneği yerine başka bir tedavi yöntemi seçilmesi işleri iyice karmaşık hale getirdi. Bellingham'ın da son süreçte yaşamış olduğu sakatlık ve tedavi sürecinin kulüp içerisinde tartışma çıkardığı aktarılıyor.

Peki sakatlıklar neden gerçekleşiyor ve nasıl engellenir? Psikolojik Performans Antrenörü Yaşar Çevikel, konuyla ilgili yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

"Altyapılardaki futbolcularımızın hangi sahalarda idman yaptığını bilmiyoruz. Bunun gerçekten araştırılması gerekiyor. Böyle bir dezavantajımız var. İkincisi altyapılardaki idman şekilleri. Hangi adale grubu hangi yaşta, ne şekilde çalıştırılması gerekiyor. Biz çok yetenekli bir oyuncuyu en üst seviyeye çıkardığımızda sakatlanma parametlerini biraz kenara atıyoruz"

#Real Madrid
#Arda Güler
#Yaşar Çevikel
1 saat önce
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