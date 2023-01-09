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Real Madrid'den federasyon başkanına Zidane tepkisi: Saygısızlık

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Zinedine Zidane ile ilgili sert sözler söyleyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Nöel Le Graet'e tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Real Madridden federasyon başkanına Zidane tepkisi: Saygısızlık
Zidane en son Real Madrid'i çalıştırmıştı.

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, FFF Başkanı Le Graet'in spor dünyasının en büyük efsanelerinden biri konumundaki Zidane hakkındaki sözlerinin talihsiz olduğu ve bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası ile Avrupa şampiyonluğu kazandığı, formasını giydiği ve teknik direktörlük yaptığı takımlarda birçok başarıya ulaşıp, sporun değerlerini temsil ettiği vurgulanırken, Le Graet'in sözlerinin bir saygısızlık olduğu ve düzeltilmesi gerektiği savunuldu.

İspanyol kulübü, FFF Başkanı Le Graet'in, geçmişte Real Madrid takım kaptanı Fransız futbolcu Karim Benzema için de benzer şekilde "Uygunsuz" açıklamalar yaptığını dile getirdi.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Nöel Le Graet
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Nöel Le Graet

Mbappe: Saygısızlık yapmayın

Fransız yıldız Kylian Mbappe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu, "Zidane Fransa’dır, öyle bir efsaneye bu şekilde saygısızlık yapmayın" dedi.


Zidane hakkında ne söylemişti?

Le Great, Fransız basınında yer alan açıklamasında, Zidane'la ilgili, "Brezilya'ya gitmesine şaşırırım. Umurumda değil. Nereye gitmek isterse oraya gitsin. İstediği yere, bir kulübe gidebilir. Benimle iletişime geçmeye çalışmadı. Arasa bile telefonunu açmazdım. Onunla hiç görüşmedik ve Didier Deschamps'la yolları ayırmayı düşünmedik. Deschamps'ın ayrılmasını bekleyenler vardı ama onu kim ciddi bir şekilde eleştirebilir? Kimse yapamaz" ifadelerini kullanmıştı.

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