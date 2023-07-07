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Spor

Real Madrid'in Arda Güler paylaşımı kulüp tarihine geçti

Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in transferini açıkladığı paylaşımla rekor kırdı. Eflatun beyazlıların genç yıldızın imzasını açıkladığı paylaşım, aldığı etkileşim sebebiyle tarihe geçti.

00:35 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sosyal medyada gündemin birinci sırasına yerleşti. Genç oyuncunun transferi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Öte yandan eflatun beyazlı kulübün sosyal medya hesabının transfer duyurusu için yaptığı paylaşım aldığı etkileşimin ardından tarihe geçti. Arda Güler için yapılan duyuru paylaşımı, kulüp tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.

Real Madrid iletişim departmanı fazla mesai yaptı

Arda Güler transferine oldukça iyi hazırlandığı gözlemlenen Real Madrid, sosyal medya mecralarında art arda paylaşımlarda bulundu. Transfer sonrasında gönderilerinin yüzde 90'ını milli futbolcumuza ayıran dev kulüp, genç yıldızın etkileşim gücünün de farkına vardı. Eflatun Beyazlı kulübün Arda Güler ile ilgili özel içerikle devam edeceği ve Türkiye ile olan bağları daha da kuvvetlendirmek istediği belirtiliyor.

Real Madrid, Arda Güler için 20 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca transferin içinde 10M€'yu bulan bonus maddelerinin bulunduğu belirtiliyor. Milli futbolcumuz İspanyol deviyle 6 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladı.

İşte Real Madrid tarihinin en çok beğeni alan paylaşımı;
#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga
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