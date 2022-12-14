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Hazard sezon sonu İtalya'nın yolunu tutabilir

Son yıllarda kariyerinde düşüş yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Belçika ile Katar'daki Dünya Kupası'nda elendikten sonra milli takımdan emekli olduğunu açıklayan 31 yaşındaki Eden Hazard'a Inter talip olmaya hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridin sözleşmesinden kurtulmak istediği Eden Hazard Interin yolunu tutabilir
Transfermarkt verilerine göre, 2018 yılında tahmini değeri 150 milyon euro olan Hazard'ın şu sıralar değerinin 7.5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Belçika ile Katar'daki Dünya Kupası'ndan elendikten sonra emekliliğini açıklayan Eden Hazard, kariyerinin son dönemini planlamakla meşgul.

MLS'e gitmek yerine Avrupa'da kalabilir

Real Madrid'in 2019 yılında 115 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle transfer ettiği fakat verim alamadığı Eden Hazard'ın sözleşmesinden çıkmak için fırsat kolluyor.

Chelsea'de geçirdiği çok iyi sezonun ardından Real Madrid'in yolunu tutan Hazard, çıktığı 72 maçta 7 gol, 11 asist yaptı.
Chelsea'de geçirdiği çok iyi sezonun ardından Real Madrid'in yolunu tutan Hazard, çıktığı 72 maçta 7 gol, 11 asist yaptı.

Geçtiğimiz aylarda MLS fikrini de değerlendirdiğini belirten Belçikalı kanat, rotasını tekrar Avrupa'ya döndürebilir.

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Inter'de Hazard düşüncesi

Geçen sezon Perisic'in Tottenham'a transfer olmasıyla birlikte sol kanat rotasyonunda sıkıntı yaşayan Inter, Hazard'tan kurtulmak isteyen Real'in kapısını çalabilir.

Ligde lider Napoli'nin 11 puan gerisinde 5. sırada olan Inter kadrosunu genişletmek için Hazard ihtimalini ciddi şekilde düşünüyor ve teklif yapmaya hazırlanıyor.

Inter'de tek düşünce maaş

İtalya ekibi bu transfer için Real Madrid'in oyuncunun sözleşmesinden çıkmak istemesi transferi kolaylaştırıcı bir etken gibi görünüyor. Tek düşünceleri ise Belçikalı kanadın maaş beklentisinin ne kadar olacağı.

Chelsea'de 18-19 sezonunda 52 maçta 37 gole direkt katkı yapmıştı fakat Real Madrid'te 3.5 sezonda yalnızca 18 gole katkı sağlayabildi.
Chelsea'de 18-19 sezonunda 52 maçta 37 gole direkt katkı yapmıştı fakat Real Madrid'te 3.5 sezonda yalnızca 18 gole katkı sağlayabildi.

Milli takımdan emekli oldu

Dünya Kupası'na umutlu gelen Belçika, Fas, Kanada ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan 4 puanla 3. oldu ve turnuvaya veda etti.

Hazard, Milli takımda işler beklenildiği gibi gitmeyip beklentilerin altında kalarak elendikten sonra 31 yaşında milli takımdan emekliliğini açıklamıştı.

Eden Hazard, milli takım kariyeri boyunca 126 maçta 33 gol atıp 36 asist yaptı.
Eden Hazard, milli takım kariyeri boyunca 126 maçta 33 gol atıp 36 asist yaptı.

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