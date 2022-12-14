Hazard sezon sonu İtalya'nın yolunu tutabilir

Geçtiğimiz günlerde Belçika ile Katar'daki Dünya Kupası'ndan elendikten sonra emekliliğini açıklayan Eden Hazard, kariyerinin son dönemini planlamakla meşgul.
MLS'e gitmek yerine Avrupa'da kalabilir
Real Madrid'in 2019 yılında 115 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle transfer ettiği fakat verim alamadığı Eden Hazard'ın sözleşmesinden çıkmak için fırsat kolluyor.
Geçtiğimiz aylarda MLS fikrini de değerlendirdiğini belirten Belçikalı kanat, rotasını tekrar Avrupa'ya döndürebilir.
Inter'de Hazard düşüncesi
Geçen sezon Perisic'in Tottenham'a transfer olmasıyla birlikte sol kanat rotasyonunda sıkıntı yaşayan Inter, Hazard'tan kurtulmak isteyen Real'in kapısını çalabilir.
Ligde lider Napoli'nin 11 puan gerisinde 5. sırada olan Inter kadrosunu genişletmek için Hazard ihtimalini ciddi şekilde düşünüyor ve teklif yapmaya hazırlanıyor.
Inter'de tek düşünce maaş
İtalya ekibi bu transfer için Real Madrid'in oyuncunun sözleşmesinden çıkmak istemesi transferi kolaylaştırıcı bir etken gibi görünüyor. Tek düşünceleri ise Belçikalı kanadın maaş beklentisinin ne kadar olacağı.
Milli takımdan emekli oldu
Dünya Kupası'na umutlu gelen Belçika, Fas, Kanada ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan 4 puanla 3. oldu ve turnuvaya veda etti.
Hazard, Milli takımda işler beklenildiği gibi gitmeyip beklentilerin altında kalarak elendikten sonra 31 yaşında milli takımdan emekliliğini açıklamıştı.
Eden Hazard, milli takımı bıraktığını açıkladı. pic.twitter.com/8038UCnl8L
Eden Hazard, milli takımı bıraktığını açıkladı. pic.twitter.com/8038UCnl8L— SPOR (@yenisafakspor) December 7, 2022