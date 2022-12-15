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Real Madrid Endrick'i kadrosuna kattı

La Liga'nın devi Real Madrid, son yıllarda Brezilya pazarından aldığı verim sonrası buradan hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Palmerias'ın 16 yaşındaki kanat forveti Endrick Felipe Moreire'yı kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridten 16 yaşındaki Endrick için 72 milyon euro!
Endrick Felipe Moreira de Sousa

Real Madrid, Brezilya pazarından transferlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Rodrygo, Vinicus Junior gibi isimleri direkt Brezilya'dan transfer eden, Militao'yu Porto'dan transfer eden Madrid, Endrick'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Palmeiras, Endrick ve ailesi, oyuncunun Temmuz 2024'te reşit olduğunda Real Madrid'e katılabileceği bir anlaşmaya vardı. O zamana kadar Endrick, eğitimine Palmeiras'ta devam edecek. Oyuncu önümüzdeki günlerde kulübümüzün tesislerini ziyaret etmek için Madrid'e gidecek" denildi.

Transfermarkt değerlerine göre 16 yaşındaki Endrick'in piyasa değerinin 20 milyon olduğu tahmin ediliyor.
Transfermarkt değerlerine göre 16 yaşındaki Endrick'in piyasa değerinin 20 milyon olduğu tahmin ediliyor.
  • Bu sezon Palmerias ile Brezilya Ligi'nde 7 maça çıkan 16 yaşındaki kanat forvet, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

72 milyonluk paket

Real Madrid bu transfer için Palmerias'a 60 milyon euro bonservis, 12 milyon euro bonuslu olmak üzere yaklaşık 72 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

  • Bu ücretle birlikte Endrick Felipe, Kaka'nın 67 milyon euroluk transfer rekorunu kırarak Real Madrid'in en pahalı 7. transferi oldu.

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