Real Madrid Endrick'i kadrosuna kattı

Real Madrid, Brezilya pazarından transferlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Rodrygo, Vinicus Junior gibi isimleri direkt Brezilya'dan transfer eden, Militao'yu Porto'dan transfer eden Madrid, Endrick'i de kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, Palmeiras, Endrick ve ailesi, oyuncunun Temmuz 2024'te reşit olduğunda Real Madrid'e katılabileceği bir anlaşmaya vardı. O zamana kadar Endrick, eğitimine Palmeiras'ta devam edecek. Oyuncu önümüzdeki günlerde kulübümüzün tesislerini ziyaret etmek için Madrid'e gidecek" denildi.

Transfermarkt değerlerine göre 16 yaşındaki Endrick'in piyasa değerinin 20 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Bu sezon Palmerias ile Brezilya Ligi'nde 7 maça çıkan 16 yaşındaki kanat forvet, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

72 milyonluk paket

Real Madrid bu transfer için Palmerias'a 60 milyon euro bonservis, 12 milyon euro bonuslu olmak üzere yaklaşık 72 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

REKLAM

Bu ücretle birlikte Endrick Felipe, Kaka'nın 67 milyon euroluk transfer rekorunu kırarak Real Madrid'in en pahalı 7. transferi oldu.

🚨Real Madrid, Palmerias'tan 16 yaşındaki Endrick Felipe'yi 72 milyon euro bedelle transfer etti.



🖊Geç oyuncu, Real Madrid'e 1 Temmuz 2024'te katılacak. pic.twitter.com/WRQnHZQl3R — SPOR (@yenisafakspor) December 15, 2022

SPOR Şenol Güneş'ten Ghezzal ve Saiss açıklaması