Recep Uçar: Travmatik bir maç oldu

"

Bir sitemim de şu, oyuncularımla ben direniyorum, son 4 hafta hiç maç kaybetmemişiz, kendi evimizde oynuyoruz, kale arkasında seyirci sayısı 100. Ümraniye 750 bin nüfuslu bir yer. Bu takımı sahiplenin. Bu ilçeye aidiyet duyan, futbol sevgisi olan herkes bizi yalnız bırakıyor. Bu takım Recep Uçar'ın takımı değil. Ben bu ilçenin insanıyım, elimden geldiğince oyuncularımla beraber direnmeye devam edeceğim. Ümraniyespor tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynuyor, insanlar da bu bilinçle hareket etmeli. Bu şekilde sürerse belki 3-4 sene zarfında burada Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'u seyretmek yerine çok farklı takımları seyretmek zorunda kalabilirler. Bunu da Ümraniyeli olan herkese söylüyorum, sitemim olsun. Kalan 9 hafta 4 içeride, 5 deplasman maçımız var, henüz yarışın içindeyiz. Son maça kadar yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız."