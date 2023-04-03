Redmond'un WhatsApp mesajı gündem oldu

İngiliz futbolcu maçın ardından sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Derbi öncesi bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmayı paylaşan 29 yaşındaki futbolcunun, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım" diye yazdığı görüldü.