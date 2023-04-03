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Spor

Redmond'un WhatsApp mesajı gündem oldu

Fenerbahçe karşısında yıldızlaşan Beşiktaşlı Nathan Redmond'un derbide tarihe geçeceğini karşılaşmadan saatler öncesinde yazdığı ortaya çıktı.

12:26 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Redmond'un maç öncesi arkadaşına attığı mesaj.

Redmond'un maç öncesi arkadaşına attığı mesaj.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda ikinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 1 gol 3 asistle maça damga vurdu.


İngiliz futbolcu maçın ardından sosyal medya hesabından dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Derbi öncesi bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmayı paylaşan 29 yaşındaki futbolcunun, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım" diye yazdığı görüldü.


Fenerbahçe karşısında yıldızlaşan Redmond'un maç öncesi "Tarihe geçeceğim" deyip haklı çıkması sosyal medyada gündem oldu.







#Beşiktaş
#Redmond
#Fenerbahçe
1 saat önce
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