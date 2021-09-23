Remy'den Bülent Uygun'a gönderme

Çaykur Rizespor’un Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duydurmasının ardından takımın yıldız oyuncusu Loic Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Remy, Türkçe olarak yaptığı paylaşımında “Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle” ifadelerini kullandı.

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Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.



Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz. pic.twitter.com/TV4oOXVf5N REKLAM September 22, 2021

"Sahaya çıkmadı" açıklaması yapmıştı

Bülent Uygun, 2-1’lik Altay mağlubiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy ‘Ben gidiyorum’ dedi, sonra dedi ki ‘Ben bu paralara yer bulamam’ gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik çıkmadı, ‘Sakatım’ dedi ‘Sahada çukur var’ dedi. Hatta 1-2 oyuncu ‘Hoca gider nasılsa Türkiye’de sistem böyledir’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.