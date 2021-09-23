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Remy'den Bülent Uygun'a gönderme

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından Loic Remy’den dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi İHA
Remyden Bülent Uyguna gönderme
Bu sezon Süper Lig'de 2 maçta (92 dakika) forma giydi.

Çaykur Rizespor’un Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duydurmasının ardından takımın yıldız oyuncusu Loic Remy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Remy, Türkçe olarak yaptığı paylaşımında “Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle” ifadelerini kullandı.

"Sahaya çıkmadı" açıklaması yapmıştı

Bülent Uygun, 2-1’lik Altay mağlubiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy ‘Ben gidiyorum’ dedi, sonra dedi ki ‘Ben bu paralara yer bulamam’ gerisin geri geldi. 'İdmana çık' dedik çıkmadı, ‘Sakatım’ dedi ‘Sahada çukur var’ dedi. Hatta 1-2 oyuncu ‘Hoca gider nasılsa Türkiye’de sistem böyledir’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

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