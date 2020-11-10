SÜPER LİG

Resmen açıklandı: Ersun Yanal ile görüşüyoruz

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada kısa sürede teknik direktörü belirleyip, takımın adaptasyon sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor.

Takımın yarın başlayacağı antrenmanlarda yeni teknik direktörün de yer almasını planlayan yönetim görüşmelere hız verdi. Görüşme yapılan teknik adamlar arasında Ersun Yanal ismi ön plana çıktı.

"Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi"


Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

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